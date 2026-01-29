Dar ve kompakt tasarımı sayesinde, akülü BD 50/70 R Bp Pack Classic disk fırça mühendisliğine sahip binilebilir fırçalı kurutucu makinemizin manevra yapması ve asansörlerde bile taşınması son derece kolaydır. Sonuç olarak, güçlü 105 Ah akülerle çalışan bu uygun fiyatlı temel model, Walk-behind modellerine gerçek bir alternatiftir. Aküler ve uygun bir akü şarj cihazı dahildir. Renk kodlu kontroller sayesinde kullanımı kolaydır: bu ve diğer birçok akıllı, kullanışlı ayrıntı, onu kazanan bir ürün haline getirir. Manuel temizlik aletlerinin taşınması için standart Home Base bu şekilde kancalarla donatılabilir. Ayrıca, çöp torbası tutucusu ve ön süpürme paspası isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.