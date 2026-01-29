BD 50/70 R Bp Pack Classic
Kullanımı kolay, manevra kabiliyetine sahip, akülü BD 50/70 R Bp Pack Classic disk fırçalı binilebilir fırçalı kurutucu. Aküler ve uygun bir akü şarj cihazı dahildir.
Dar ve kompakt tasarımı sayesinde, akülü BD 50/70 R Bp Pack Classic disk fırça mühendisliğine sahip binilebilir fırçalı kurutucu makinemizin manevra yapması ve asansörlerde bile taşınması son derece kolaydır. Sonuç olarak, güçlü 105 Ah akülerle çalışan bu uygun fiyatlı temel model, Walk-behind modellerine gerçek bir alternatiftir. Aküler ve uygun bir akü şarj cihazı dahildir. Renk kodlu kontroller sayesinde kullanımı kolaydır: bu ve diğer birçok akıllı, kullanışlı ayrıntı, onu kazanan bir ürün haline getirir. Manuel temizlik aletlerinin taşınması için standart Home Base bu şekilde kancalarla donatılabilir. Ayrıca, çöp torbası tutucusu ve ön süpürme paspası isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Kolay kullanımEk açıklama gerektirmeyen semboller ve anlaşılır kontrol paneli. Kısa alışma süresi. Basit, sarı renk kodlu kontrol aksesuarları makineyi kullanımı kolay bir hale getirmektedir.
Disk fırça mühendisliğiEntegre disk fırça başlığıyla sağlam yapı. Geniş çalışma alanı sayesinde yüksek alan performansı. Pedal ejeksiyonu ile fırça değişimi.
Kompakt tasarımSon derece iyi manevra kabiliyetine sahip makine. Temizlenecek yüzeylerin görünümünü netleştirin. Taşıması kolay.
Opsiyonel mop
- Kuru kirleri toplar, böylece temizleme işlemini destekler.
- Emme kanalındaki tıkanmaları önlemeye yardımcı olur.
Lityum-iyon aküler opsiyonel olarak mevcuttur
- Zaman tasarrufu sağlar: Akü şarj cihazına bağlı olarak iki saat içinde tamamen şarj edilebilir. Tam şarjlar arasında da doldurulabilir.
- Kullanım ömrü kurşun asit akülerden veya jel akülerden birkaç kat daha uzundur.
- Geleneksel bataryalar tarafından sağlanan normal %80 yerine, bataryanın tüm kapasitesini kullanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Çekiş Motoru
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|900
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|70 / 75
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|2805
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|2000
|Akü (V/Ah)
|24 / 105
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1650
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 2,3
|Ses seviyesi (dB(A))
|66
|Motor değerleri (W)
|1400
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|345
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|100
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü
- Akü ve şarj cihazı
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- Yürüyüş motoru
- Otomatik su keser
- Solenoit valf
- 2 tank sistemi
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
Uygulama alanları
- Süpermarketler, alışveriş merkezleri veya hastanelerde kullanım için mükemmeldir
- Üretim alanlarının ve depoların temizliği için de uygundur