Очиститель солнечных батарей RM 99, 20л
Для чистки солнечных батарей. Чистящее средство RM 99 не нужно смывать. Растворяет кальций. Отличный эффект очистки при всех типах жесткости воды. Сертификат от DLG (German Agriculture society). Удаляет даже стойкие загрязнения (птичий помет, пыльцу, сажу и пыль,жирные пятна).Предварительное разбавление : 1 : 3 Продуктивность 5 - 10 ml : m2 или 10l: до 1850 m2pH : 9
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,15
Совместимая техника
Области применения
- Солнечные и фотоэлектрические системы