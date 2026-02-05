Phạm vi cung cấp cho bộ phụ kiện bao gồm một dây áp lực cao 7,5 mét, một súng phun tiện dụng và một bộ chuyển đổi bằng nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ ​​năm 1992.