Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m
Bộ nâng cấp 7,5 mét dành cho máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ năm 1992. Bao gồm bộ chuyển đổi nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect (K 2-K 7).
Phạm vi cung cấp cho bộ phụ kiện bao gồm một dây áp lực cao 7,5 mét, một súng phun tiện dụng và một bộ chuyển đổi bằng nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ năm 1992.
Tính năng và ưu điểm
Bộ chuyển đổi
- Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị.
Dây áp lực cao
- Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng.
Súng phun
- Để làm việc công thái học.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,5