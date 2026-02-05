Bộ lọc bụi máy WD 4-6
Bộ lọc gấp li cho các dòng máy hút bụi đa năng từ MV 4 - MV 6 và WD 4 - WD 6
Bộ lọc gấp li có thể được thay thế và nhanh chóng mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn: chỉ cần tháo nắp hộp bộ lọc, thay đổi bộ lọc và cuối cùng đóng lại hộp bộ lọc. Bộ lọc gấp li cho phép hút cả bụi khô và bụi ướt trong cùng một công đoạn mà không cần phải thay thế.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyền
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Nâu
|Trọng lượng (Kg)
|0,075
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,116
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|163 x 104 x 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn thô
- Hút chất lỏng hiệu quả