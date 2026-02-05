Đầu phun tạo bọt FJ 3
Đầu phun tạo bọt với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v... Dung tích bình chứa khoảng. 0,3 lít. Đổ chất tẩy rửa Kärcher trực tiếp vào đầu phun tạo bọt, sau đó gắn đầu phun vào súng phun để sử dụng. Mức áp lực có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7. Thích hợp để sử dụng với chất tẩy rửa Kärcher Ultra Foam.
Tính năng và ưu điểm
Dễ thay thế với đa dạng các loại RM
- Dễ sử dụng
Chất foam bám dính, sức tẩy rửa mạnh mẽ
- Làm sạch dễ dàng nhiều bề mặt
Bình chứa trong suốt
- Hiển thị bên trong bình
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,133
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,182
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|93 x 201 x 120
|Tương thích
|Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Sân hiên
- Lối đi
- Tường sân vườn và tường đá
- Nhà di động