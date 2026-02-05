Đầu phun tạo bọt với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v... Dung tích bình chứa khoảng. 0,3 lít. Đổ chất tẩy rửa Kärcher trực tiếp vào đầu phun tạo bọt, sau đó gắn đầu phun vào súng phun để sử dụng. Mức áp lực có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7. Thích hợp để sử dụng với chất tẩy rửa Kärcher Ultra Foam.