Túi lọc bụi WD 4-6

Túi lọc bụi bằng vải không dệt có độ bền cao. Khoảng thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với túi lọc bằng giấy. Dùng cho tất cả các máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden từ các dòng MV 4 đến MV 6 và WD 4 đến WD 6.