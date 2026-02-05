Túi lọc bụi WD 4-6
Túi lọc bụi bằng vải không dệt có độ bền cao. Khoảng thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với túi lọc bằng giấy. Dùng cho tất cả các máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden từ các dòng MV 4 đến MV 6 và WD 4 đến WD 6.
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|4
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,225
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,354
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|260 x 190 x 13
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.