Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean + shampoing voitures 3 en 1

Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.

Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec shampoing voitures. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Fonctionnalités et avantages
Canon à mousse innovant
  • Production et application de la mousse puissante.
En pack
  • Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
  • Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
  • La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
  • Contenu toujours visible
Spécifications

Données techniques

Couleur anthracite
Poids (kg) 1.3
Poids emballage inclus (kg) 1.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 103 x 201 x 260
Compatibilité Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Videos
Zones d’application
  • Véhicules
  • Mobilehomes