Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean + shampoing voitures 3 en 1
Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.
Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec shampoing voitures. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Canon à mousse innovant
- Production et application de la mousse puissante.
En pack
- Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
- Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
- La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
- Contenu toujours visible
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1.3
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|103 x 201 x 260
|Compatibilité
|Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Mobilehomes