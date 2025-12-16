Flexible d’aspiration SH 3
Flexible d’aspiration de 3 m pour aspirer l’eau de sources alternatives telles que les collecteurs d’eau de pluie ou les citernes.
Le tuyau d'aspiration convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 1 à K 7 et permet d'aspirer l'eau à partir de sources alternatives comme les cuves d'eau ou les citernes.
Fonctionnalités et avantages
Aspiration facile
- Aspiration rapide de l'eau stockée; arrivée d'eau pour les nettoyeurs haute pression
Prise en main confortable
- Tuyau d'aspiration permettant l'aspiration d'eau de ressources alternatives
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 60
Videos
Zones d’application
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.