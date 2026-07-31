Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|4.7