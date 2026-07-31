Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 15
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 4.7
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock