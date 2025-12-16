Lance télescopique
Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d’épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.
Cette lance télescopique (1,20 - 4 m) permet de nettoyer facilement les endroits difficilement accessibles comme les façades. La sangle d’épaule confortable simplifie grandement le travail, tandis que le pistolet intégré ergonomique réglable garantit une facilité d’emploi optimale. Avec un poids de seulement 2 kg, la lance télescopique Kärcher se manipule aisément. Le raccord à baïonnette confortable permet de raccorder tous les accessoires Kärcher.
Fonctionnalités et avantages
Poignée-pistolet ergonomiquement ajustable
- Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, ce nettoyeur est facile à transporter.
Poids d'environ 2 kg
- Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Sangle d'épaule
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|3.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Zones d’application
- Façades
- Jardin d'hiver