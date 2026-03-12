La solution 2 en 1 intelligente pour nettoyer les gouttières, les canalisations bouchées et les écoulements ! Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations innovant de Kärcher se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Il se déplace de manière autonome sur un chariot placé dans la gouttière, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’être constamment sur l’échelle à côté. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations est fourni avec deux buses : une buse de nettoyage des canalisations avec quatre jets haute pression orientés vers l’arrière et une buse de nettoyage des gouttières pour monter le flexible sur le chariot. Il est possible de passer rapidement d’une buse à l’autre à tout moment entre deux utilisations. La protection anti-coude du flexible et le raccord en laiton assurent une longue durée de vie. Le flexible fait 20 m de long. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations convient aux nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.