Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20
Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.
La solution 2 en 1 intelligente pour nettoyer les gouttières, les canalisations bouchées et les écoulements ! Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations innovant de Kärcher se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Il se déplace de manière autonome sur un chariot placé dans la gouttière, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’être constamment sur l’échelle à côté. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations est fourni avec deux buses : une buse de nettoyage des canalisations avec quatre jets haute pression orientés vers l’arrière et une buse de nettoyage des gouttières pour monter le flexible sur le chariot. Il est possible de passer rapidement d’une buse à l’autre à tout moment entre deux utilisations. La protection anti-coude du flexible et le raccord en laiton assurent une longue durée de vie. Le flexible fait 20 m de long. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations convient aux nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
- Avance aisément dans les tuyaux
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|2.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 340 x 100
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Videos
Zones d’application
- Écoulements
- Tuyaux de descente
- Gouttières