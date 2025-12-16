SH 5 flexible d'aspiration
Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.
Le tuyau d'aspiration de 5 mètres convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 1 à K 7 et permet d'aspirer l'eau à partir de sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les citernes. Flexible sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement hautement écologique.
Fonctionnalités et avantages
Aspiration facile
- Aspiration rapide de réserves d'eau ; approvisionnement en eau des nettoyeurs haute pression.
Prise en main confortable
- Tuyau d'aspiration permettant l'aspiration d'eau de ressources alternatives
Eco-responsable
- Sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement hautement écologique.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 85
Videos
Zones d’application
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.