SH 5 flexible d'aspiration

Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.

Le tuyau d'aspiration de 5 mètres convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 1 à K 7 et permet d'aspirer l'eau à partir de sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les citernes. Flexible sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement hautement écologique.

Fonctionnalités et avantages
Aspiration facile
  • Aspiration rapide de réserves d'eau ; approvisionnement en eau des nettoyeurs haute pression.
Prise en main confortable
  • Tuyau d'aspiration permettant l'aspiration d'eau de ressources alternatives
Eco-responsable
  • Sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement hautement écologique.
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0.7
Poids emballage inclus (kg) 0.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 250 x 250 x 85
Videos
Zones d’application
  • Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.