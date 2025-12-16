Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® d'un diamètre de 1/2" et d'une longueur de 20 m est idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de grande superficie. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau d'eau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage souple est assorti d'une garantie de douze ans. Les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sont évidents : leur longévité et leur maniabilité. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.