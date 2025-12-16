Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m
Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.
Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® d'un diamètre de 1/2" et d'une longueur de 20 m est idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de grande superficie. Le tuyau d'arrosage à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau d'eau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage souple est assorti d'une garantie de douze ans. Les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sont évidents : leur longévité et leur maniabilité. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Fonctionnalités et avantages
Garantie de 12 ans
- Longévité
3 couches
- Résistant aux nœuds
Pression de cassure 24 bar
- Robustesse garantie
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C
- Robustesse garantie
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Robustesse et durabilité garanties
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|20
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|2.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|285 x 285 x 115