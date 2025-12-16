Set de raccordement pour nettoyeur haute pression
Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.
Ce set est équipé d’un tuyau 10 M 19 mm avec Double renfort tressé et tricoté, d’un raccord rapide universel avec système breveté, qui s’adapte à tous les types de tuyaux, d’un raccord rapide universel aquastop pour déconnecter facilement tuyaux et accessoires sans éclaboussures et d’une prise robinet G ¾ avec réducteur G ½
Fonctionnalités et avantages
Tuyau 10m, 19mm PrimoFlex®
Raccord universel Plus 2.645-193.0
Raccord universel Plus Aquastop 2.645-194.0
Nez de robinet G3/4
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2.4
|Poids emballage inclus (kg)
|2.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 370 x 105
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.