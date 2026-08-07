Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro RM 762, 5l
Solution d'imprégnation certifiée WoolSafe pour toutes les surfaces textiles. Vitrifie les fibres, accroît leur résistance et permet une protection de longue durée contre les salissures sèches et humides.
Utilisée après le nettoyage en profondeur, la solution d'imprégnation RM 762 CarpetPro de Kärcher retarde efficacement le réencrassement, rallonge les intervalles de nettoyage humide et permet ainsi de baisser les coûts. La solution d'imprégnation spéciale pour fibres synthétiques et naturelles est certifiée WoolSafe, vitrifie les fibres au lieu de les encoller et accroît leur résistance. Les salissures sèches n'adhèrent pas aux surfaces imprégnées et peuvent être facilement aspirées. Les salissures humides en revanche perlent directement sur les fibres et s'éliminent facilement. La solution d'imprégnation pour moquettes RM 762 CarpetPro est idéale pour les appareils d'injection-extraction Puzzi ou les simples pulvérisateurs, est formulée sans phosphates et prévient ainsi l'apparition d'algues dans le circuit d'eau.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|5
|Poids (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Protection haute efficacité pour toutes les surfaces textiles
- Aucun encollage des fibres
- Les salissures sèches n'adhèrent pas au support et peuvent être facilement aspirées.
- Salissures hors des fibres
- Retarde le réencrassement
- Les intervalles de nettoyage à l’eau peuvent être étendus
- Haut rendement
- Sans phosphates
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles