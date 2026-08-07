Utilisée après le nettoyage en profondeur, la solution d'imprégnation RM 762 CarpetPro de Kärcher retarde efficacement le réencrassement, rallonge les intervalles de nettoyage humide et permet ainsi de baisser les coûts. La solution d'imprégnation spéciale pour fibres synthétiques et naturelles est certifiée WoolSafe, vitrifie les fibres au lieu de les encoller et accroît leur résistance. Les salissures sèches n'adhèrent pas aux surfaces imprégnées et peuvent être facilement aspirées. Les salissures humides en revanche perlent directement sur les fibres et s'éliminent facilement. La solution d'imprégnation pour moquettes RM 762 CarpetPro est idéale pour les appareils d'injection-extraction Puzzi ou les simples pulvérisateurs, est formulée sans phosphates et prévient ainsi l'apparition d'algues dans le circuit d'eau.