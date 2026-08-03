Cuchilla LMO 36-40 Battery
Ni briznas de hierba hilachosas ni irregularidades: de ello se encarga la potente cuchilla de acero para cortacéspedes con una anchura de corte de 40 cm para el LMO 36-40 Battery.
El césped está cortado y toda la hierba ha pasado a la cesta sin dejar restos, gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla para el cortacésped a batería: es lo que se llama un día perfecto en el jardín. Se han encargado de ello las afiladísimas cuchillas de acero del 36-40 Battery, que no permiten que queden en el césped ni briznas de hierba hilachosas ni irregularidades. Con ellas se consigue la altura de corte deseada de forma limpia mediante una anchura de corte de 40 centímetros, y el resultado es un césped digno de admiración. Para cambiar la cuchilla solo se hay que realizar unas pocas operaciones en un tornillo que resultan rápidas y sencillas.
Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
- El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
- Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
- Gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla, la hierba cortada pasa a la cesta colectora sin dejar restos.
Accesorios que se complementan a la perfección
- La cuchilla para cortacéspedes es ideal para el cortacésped a batería LMO 36-40 Battery.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de corte (cm)
|40
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 52 x 17
Campos de aplicación
- Césped