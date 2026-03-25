Cortacésped a batería LMO 36-40 Battery
Hace que cortar el césped sea un juego de niños: el cortacésped a batería LMO 36-40 Battery con amplio ancho de corte y un espacio depósito colector de hierba para un corte rápido y menos interrupciones.
El cortacésped a batería LMO 36-40 Battery garantiza un resultado de corte limpio sin dejar briznas deshilachadas. Gracias al sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada puede recogerse en el amplio recipiente colector con indicador del nivel de llenado o bien distribuirse por el césped a través del kit de mantillo para que sirva como abono natural. Su gran anchura de corte y su recipiente colector de amplias dimensiones permiten trabajar más rápidamente sin pausas molestas. Gracias a los peines para césped es posible cortar de forma precisa incluso la hierba que se encuentra cerca de los bordes. La altura de corte se puede ajustar cómodamente en la cubierta de corte en 5 niveles. Además, el ángulo del mango guía se puede ajustar fácilmente para que el usuario adopte una postura cómoda y su espalda no sufra. El cortacésped a batería también es fácil de almacenar gracias a su diseño plegable y muy cómodo de manejar con su empuñadura de espuma y los interruptores dispuestos a ambos lados. La llave de seguridad actúa como seguro para niños, para evitar la puesta en marcha involuntaria del equipo.
Características y ventajas
Corte hasta el borde del céspedLos peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que crece cerca de los bordes.
Gran recipiente colector de hierbaSu gran volumen evita tener que vaciar la cesta a menudo, favoreciendo así un trabajo sin interrupciones. El recipiente colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y guardarse en el cortacésped ahorrando espacio.
Sistema de corte 2 en 1La hierba cortada se acumula de manera eficiente en el recipiente colector mientras se está cortando el césped. Función de mantillo: utilizando el kit para mantillo, la hierba cortada se distribuye por el césped para que sirva como abono natural. Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Ajuste sencillísimo de la altura de corte
- La altura de corte se puede ajustar de manera centralizada en 5 posiciones diferentes.
Indicador del nivel de llenado
- El indicador del nivel de llenado informa sobre cuándo debe vaciarse el recipiente colector.
Mango guía plegable
- El práctico diseño del mango permite almacenar la máquina ocupando poco espacio.
Concepto de funcionamiento ergonómico
- Cierres rápidos para un bloqueo sencillo. Ángulo modificable para lograr una posición de trabajo erguida.
- Empuñadura de espuma para un agarre seguro y una sensación agradable.
- Los interruptores dispuestos a ambos lados permiten un manejo cómodo.
Llave de seguridad
- Protección para niños que evita un arranque involuntario del cortacésped.
Asa de transporte integrada
- Asa de transporte integrada para transportar la máquina sin esfuerzo.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Ancho de corte (cm)
|40
|Altura de corte (mm)
|20 - 70
|Ajuste de la altura de corte
|5 posiciones
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|50
|Número de revoluciones (rpm)
|3550
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de batería¹⁾ (pie(s)/m²)
|máx. 275 (2,5 Ah) / máx. 550 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (h/min)
|máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|18,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Altura de corte: nivel 5
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Kit triturador
- Recipiente colector de hierba
Equipamiento
- Cuchilla
- Asa de transporte integrada
- Indicador del nivel de llenado
Videos
Campos de aplicación
- Césped
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS LMO 36-40 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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