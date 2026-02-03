Ingredientes seleccionados y una formulación especial para una limpieza suave y a la vez intensiva de automóviles y vehículos industriales: la espuma activa RM 812 Classic de Kärcher. Adecuada para su uso en estaciones de lavado en autoservicio, así como en instalaciones de lavado de vehículos, la espuma activa, especialmente densa, disuelve eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad mineral de las superficies de los vehículos. La espuma RM 812 Classic también puede utilizarse como champú para cepillos. La espuma, brillante y voluminosa, facilita el deslizamiento de los cepillos, protegiendo la pintura y reduciendo significativamente el reensuciamiento de los cepillos. Además, la espuma activa de alto rendimiento está adaptada para los productos de cera posteriores, con lo que evita la formación de rayas, separa rápidamente el aceite del agua en el separador de aceite y cumple la normativa VDA.