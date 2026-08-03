Instalación de lavado en autoservicio SB MU
Equipo modular de plazas múltiples SB MU para estructurar un centro de conservación de autoservicio para la limpieza exterior de vehículos. Diseñado para 4-8 estaciones de lavado, equipable de forma individual y ampliable de forma flexible.
Las instalaciones en autoservicio de varias plazas SB MU, con diseño modular, con entre 4 y 8 puestos de lavado autoservicio para la limpieza exterior de vehículos, se puede equipar individualmente y ampliar con flexibilidad. Los 5 componentes principales -módulo de bomba, instalación de agua caliente, instalación de descalcificación y ósmosis, armario eléctrico y equipamiento de la estación de lavado- se instalan en una sala de maquinaria. Los módulos se preinstalan de fábrica en un bastidor para permitir una instalación sencilla en el lugar definitivo con ahorro de tiempo y costes. Todos los componentes están muy accesibles y su mantenimiento es extraordinariamente fácil. Los componentes de alta calidad garantizan una elevada seguridad del proceso. Según los requisitos del emplazamiento, cada estación de lavado puede equiparse con hasta 11 programas de lavado (limpieza previa, limpieza principal y conservación). El sistema para la aplicación de espuma Vario sirve para lavar con espuma y cepillo de lavado. La empresa operadora puede ajustar el caudal de agua y la consistencia de la espuma (espuma húmeda o seca). Las ventajas para los clientes de la estación de lavado son unas instrucciones claras para el usuario, la disposición lógica de las herramientas de lavado ergonómicas, los eficaces programas de lavado para la limpieza de las llantas y los innovadores programas para la conservación de la pintura (pulido en espuma).
Características y ventajas
Estructura modular
- La instalación se puede configurar individualmente y ampliar de forma flexible.
Atractivos programas de lavado (máx. 11)
- Se satisfacen todos los deseos de los clientes.
Módulo de bombas premontado en la instalación de la planta
- Instalación in situ que ahorra tiempo y costes.
- La funcionalidad total de los módulos de la bomba se comprueba en fábrica.
Bombas de dosificación neumáticas
- Utilización de detergente concentrado, elevada seguridad del proceso.
Sistema de espuma Vario
- El cambio entre espuma húmeda/espuma seca ofrece diversas posibilidades.
Óptima accesibilidad a todos los componentes
- Mantenimiento muy sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura del agua caliente (°C)
|máx. 60
|Presión de trabajo (bar)
|100 - 120
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal por bomba (l/h)
|500
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2031-01-01
Equipamiento
- Instalaciones de lavado en autoservicio: 4, 8
- Programas de lavado: 11 Unidad(es)
- Bombas de dosificación neumáticas
- Sistema de espuma Vario
Campos de aplicación
- Limpieza exterior de vehículos para clientes de lavado en autoservicio