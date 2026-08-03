Las instalaciones en autoservicio de varias plazas SB MU, con diseño modular, con entre 4 y 8 puestos de lavado autoservicio para la limpieza exterior de vehículos, se puede equipar individualmente y ampliar con flexibilidad. Los 5 componentes principales -módulo de bomba, instalación de agua caliente, instalación de descalcificación y ósmosis, armario eléctrico y equipamiento de la estación de lavado- se instalan en una sala de maquinaria. Los módulos se preinstalan de fábrica en un bastidor para permitir una instalación sencilla en el lugar definitivo con ahorro de tiempo y costes. Todos los componentes están muy accesibles y su mantenimiento es extraordinariamente fácil. Los componentes de alta calidad garantizan una elevada seguridad del proceso. Según los requisitos del emplazamiento, cada estación de lavado puede equiparse con hasta 11 programas de lavado (limpieza previa, limpieza principal y conservación). El sistema para la aplicación de espuma Vario sirve para lavar con espuma y cepillo de lavado. La empresa operadora puede ajustar el caudal de agua y la consistencia de la espuma (espuma húmeda o seca). Las ventajas para los clientes de la estación de lavado son unas instrucciones claras para el usuario, la disposición lógica de las herramientas de lavado ergonómicas, los eficaces programas de lavado para la limpieza de las llantas y los innovadores programas para la conservación de la pintura (pulido en espuma).