CarpetPro detergente iCapsol RM 768, 10l

CarpetPro detergente iCapsol RM 768 para la limpieza de mantenimiento. Espuma seca con tecnología de encapsulación: la suciedad se encapsula y se aspira en la siguiente limpieza de mantenimiento.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 6,1
Peso (kg) 10,4
Peso con embalaje incluido (kg) 11,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 188 x 307
  • Superficies textiles
