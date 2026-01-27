CarpetPro detergente iCapsol RM 768, 10l
CarpetPro detergente iCapsol RM 768 para la limpieza de mantenimiento. Espuma seca con tecnología de encapsulación: la suciedad se encapsula y se aspira en la siguiente limpieza de mantenimiento.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|6,1
|Peso (kg)
|10,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Campos de aplicación
- Superficies textiles