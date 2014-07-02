La BRC 30/15 C es el equipo perfecto para la limpieza en profundidad de las fibras de alfombras de pequeña superficie. El cabezal flotante permite obtener resultados de limpieza perfectos incluso en superficies irregulares. La BRC 30/15 también se puede utilizar para la limpieza de mantenimiento de las alfombras con el pulverizado previo del detergente I-Capsol o para eliminar manchas puntuales.