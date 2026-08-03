WaterPro separador en polvo RM 846, 20kg
Agente de reacción para tratar el agua de lavado contaminada con aceites minerales. Se forman flóculos sólidos de gran tamaño que se filtran fácilmente.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (kg)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|8,7
|Peso (kg)
|20
|Peso (con embalaje) (kg)
|20,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|750 x 450 x 120
Propiedades
- Separador por reacción altamente eficaz para plantas separadoras emulsionantes (ASA 600, HDR 777)
- Especialmente adecuado para el tratamiento de aguas residuales y de reciclaje de aguas altamente contaminadas con aceite mineral (hidrocarburo hasta 100 mg/l)
- Logra un agua reciclada de alta calidad y clara
- Floculación extremadamente rápida y fácil de filtrar
- Se cumplen los requisitos legales sobre la calidad de las aguas residuales
- Aproximadamente el 50 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
- En polvo
- Desarrollado específicamente para equipos Kärcher.
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
- Reciclaje de agua