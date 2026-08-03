Tratamiento de aguas
Para garantizar el funcionamiento duradero y sin averías del equipo y unos buenos resultados de tratamiento, Kärcher ofrece las sustancias químicas adecuadas para el tratamiento del agua. Estos productos han sido acreditados tras años de utilización y mejorados para cada tipo de equipo y aplicación.
Reciclaje de aguas residuales
Para garantizar el funcionamiento duradero y sin averías de los equipos y buenos resultados de tratamiento, Kärcher ofrece las sustancias químicas adecuadas para el tratamiento del agua. Los productos contribuyen a la formación de copos que permiten su fácil filtrado y reducen la cantidad de gérmenes en el agua industrial tratada.