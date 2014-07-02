Set allacciamento pompa Premium
Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua
Set di connettori premium per il collegamento di tubi da 3/4 "(19 mm) a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico con pratico sistema a scatto. Set di connettori progettato per aumentare il flusso d'acqua e adatto a tutte le pompe menzionate con filettatura di collegamento da 1" ( 33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Grande diametro
- Grande diametro
Include adattatore per rubinetto
- Per un collegamento rapido del giunto e della pompa
Pratico sistema a scatto
- Semplifica il collegamento dei tubi alla pompa
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|84 x 59 x 59
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.