Set allacciamento pompa Premium

Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua

Set di connettori premium per il collegamento di tubi da 3/4 "(19 mm) a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico con pratico sistema a scatto. Set di connettori progettato per aumentare il flusso d'acqua e adatto a tutte le pompe menzionate con filettatura di collegamento da 1" ( 33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Grande diametro
  • Grande diametro
Include adattatore per rubinetto
  • Per un collegamento rapido del giunto e della pompa
Pratico sistema a scatto
  • Semplifica il collegamento dei tubi alla pompa
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 84 x 59 x 59
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.