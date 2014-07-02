Elettropompa sommersa a pressione BP 2 per Cisterne

La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa sommersa a pressione BP 2 per Cisterne: Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio inox
Durevole e anti shock, comoda da trapsortare.
Elettropompa sommersa a pressione BP 2 per Cisterne: Con raccordo pompa e valvola di controllo
Raccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.
Elettropompa sommersa a pressione BP 2 per Cisterne: Prefiltro integrato
Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio
Interruttore galleggiante con cavo
  • Il galleggiante evita il funzionamento a secco
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 800
Portata, max. (l/h) < 5700
Altezza di erogazione (m) 32
Pressione (bar) max. 3,2
Profondità di immersione (m) max. 7
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 9,9
Peso con imballo (kg) 11,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • Raccordo tubo1″, ¾″ con tubo a clip

Dotazione

  • Valvola di non-ritorno integrata
  • Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
  • Interruttore a galleggiante
  • Impugnatura in acciaio inos robusta
  • Prefiltro integrato
  • Definizione semplice di livello di accensione
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino dalle cisterne
Accessori
RICAMBI BP 2 per Cisterne

