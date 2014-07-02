Elettropompa sommersa a pressione BP 2 per Cisterne
La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile
Caratteristiche e vantaggi
Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio inoxDurevole e anti shock, comoda da trapsortare.
Con raccordo pompa e valvola di controlloRaccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.
Prefiltro integratoProtegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio
Interruttore galleggiante con cavo
- Il galleggiante evita il funzionamento a secco
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|800
|Portata, max. (l/h)
|< 5700
|Altezza di erogazione (m)
|32
|Pressione (bar)
|max. 3,2
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|9,9
|Peso con imballo (kg)
|11,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Raccordo tubo1″, ¾″ con tubo a clip
Dotazione
- Valvola di non-ritorno integrata
- Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
- Interruttore a galleggiante
- Impugnatura in acciaio inos robusta
- Prefiltro integrato
- Definizione semplice di livello di accensione
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino dalle cisterne
Accessori
RICAMBI BP 2 per Cisterne
