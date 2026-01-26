Immediatamente utilizzabile: il set pompa da giardino BP 5.000 Garden Set Plus con tubo a spirale resistente al vuoto da 3,5 m con filtro e valvola di non ritorno (filettatura di collegamento G1", diametro 3/4") e set tubo da giardino con Kärcher PrimoFlex da 20 m (diametro 1/2") è perfetto per innaffiare il giardino da cisterne o cisterne. Il set di tubi da giardino include anche ugello, connettori e adattatore per rubinetto. La robusta pompa è facile da trasportare grazie all'impugnatura ergonomica. Le pompe da giardino Kärcher sono esente da manutenzione, può essere installato senza l'uso di attrezzi e può essere acceso e spento comodamente proteggendo la schiena grazie all'ampio interruttore a pedale.I materiali di alta qualità promettono una lunga durata.Kärcher offre anche una garanzia estesa di cinque anni.Con mezzo di un pressostato elettronico, la BP 5.000 Garden può essere trasformata in una pompa con funzione Start/Stop automatica, per un comfort ancora maggiore in giardino o per l'approvvigionamento idrico domestico.