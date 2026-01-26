Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Plus è subito pronto per l'uso grazie al set di aspirazione e tubo da giardino. La pompa da giardino resistente e potente è ideale per l'irrigazione da serbatoi/cisterne.
Immediatamente utilizzabile: il set pompa da giardino BP 5.000 Garden Set Plus con tubo a spirale resistente al vuoto da 3,5 m con filtro e valvola di non ritorno (filettatura di collegamento G1", diametro 3/4") e set tubo da giardino con Kärcher PrimoFlex da 20 m (diametro 1/2") è perfetto per innaffiare il giardino da cisterne o cisterne. Il set di tubi da giardino include anche ugello, connettori e adattatore per rubinetto. La robusta pompa è facile da trasportare grazie all'impugnatura ergonomica. Le pompe da giardino Kärcher sono esente da manutenzione, può essere installato senza l'uso di attrezzi e può essere acceso e spento comodamente proteggendo la schiena grazie all'ampio interruttore a pedale.I materiali di alta qualità promettono una lunga durata.Kärcher offre anche una garanzia estesa di cinque anni.Con mezzo di un pressostato elettronico, la BP 5.000 Garden può essere trasformata in una pompa con funzione Start/Stop automatica, per un comfort ancora maggiore in giardino o per l'approvvigionamento idrico domestico.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Interruttore a pedaleFacile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Pronto all'usoInclude una spirale pronta all'uso e un kit di tubi da giardino.
Ottima aspirazione
- La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
- Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|650
|Portata, max. (l/h)
|< 5000
|Altezza di erogazione (m)
|max. 40
|Pressione (bar)
|max. 4
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,5
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|7
|Peso con imballo (kg)
|11,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
- Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1
- Con set tubo di aspirazione
- con set irrigazione
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
- Maniglia di trasporto ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 5.000 Garden Set Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.