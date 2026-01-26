Grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, il set da giardino BP 6.000 offre le condizioni ideali per un'irrigazione confortevole del giardino da cisterne o serbatoi. Il set da giardino BP 6.000 con tubo a spirale resistente al vuoto da 3,5 m con filtro e valvola di non ritorno (filettatura di collegamento G1", diametro 3/4") rende possibile l'uso immediato della pompa robusta e leggera che può essere facilmente trasportata con il impugnatura ergonomica. Le pompe da giardino Kärcher sono potenti ed esenti da manutenzione e possono essere collegate senza bisogno di attrezzi. Possono anche essere accesi e spenti comodamente tramite un interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. I materiali utilizzati sono di alta qualità e la base per una lunga durata. È anche possibile un'estensione della garanzia Kärcher di cinque anni. Per mezzo di un pressostato elettronico la pompa può essere potenziata con una funzione di avvio/arresto automatico.