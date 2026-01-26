Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set
Il set da giardino BP 6.000 contiene un kit di aspirazione in modo che la pompa da giardino potente e di lunga durata possa essere utilizzata immediatamente per annaffiare il giardino.
Grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, il set da giardino BP 6.000 offre le condizioni ideali per un'irrigazione confortevole del giardino da cisterne o serbatoi. Il set da giardino BP 6.000 con tubo a spirale resistente al vuoto da 3,5 m con filtro e valvola di non ritorno (filettatura di collegamento G1", diametro 3/4") rende possibile l'uso immediato della pompa robusta e leggera che può essere facilmente trasportata con il impugnatura ergonomica. Le pompe da giardino Kärcher sono potenti ed esenti da manutenzione e possono essere collegate senza bisogno di attrezzi. Possono anche essere accesi e spenti comodamente tramite un interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. I materiali utilizzati sono di alta qualità e la base per una lunga durata. È anche possibile un'estensione della garanzia Kärcher di cinque anni. Per mezzo di un pressostato elettronico la pompa può essere potenziata con una funzione di avvio/arresto automatico.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Interruttore a pedaleFacile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Pronto all'usoComprende: pronto per la connessione, tubo a spirale con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno
Ottima aspirazione
- La pompa di qualità aspira immediatamente l'acqua da una profondità di 8 metri, ad esempio da una cisterna.
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
- Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Portata, max. (l/h)
|< 6000
|Altezza di erogazione (m)
|max. 45
|Pressione (bar)
|max. 4,5
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,5
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|9,7
|Peso con imballo (kg)
|11,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
- Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1
- Con set tubo di aspirazione
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
- Maniglia di trasporto ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 6.000 Garden Set
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.