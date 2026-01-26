Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set

Il set da giardino BP 6.000 contiene un kit di aspirazione in modo che la pompa da giardino potente e di lunga durata possa essere utilizzata immediatamente per annaffiare il giardino.

Grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, il set da giardino BP 6.000 offre le condizioni ideali per un'irrigazione confortevole del giardino da cisterne o serbatoi. Il set da giardino BP 6.000 con tubo a spirale resistente al vuoto da 3,5 m con filtro e valvola di non ritorno (filettatura di collegamento G1", diametro 3/4") rende possibile l'uso immediato della pompa robusta e leggera che può essere facilmente trasportata con il impugnatura ergonomica. Le pompe da giardino Kärcher sono potenti ed esenti da manutenzione e possono essere collegate senza bisogno di attrezzi. Possono anche essere accesi e spenti comodamente tramite un interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. I materiali utilizzati sono di alta qualità e la base per una lunga durata. È anche possibile un'estensione della garanzia Kärcher di cinque anni. Per mezzo di un pressostato elettronico la pompa può essere potenziata con una funzione di avvio/arresto automatico.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set: Interruttore a pedale
Interruttore a pedale
Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set: Pronto all'uso
Pronto all'uso
Comprende: pronto per la connessione, tubo a spirale con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno
Ottima aspirazione
  • La pompa di qualità aspira immediatamente l'acqua da una profondità di 8 metri, ad esempio da una cisterna.
Foro di riempimento separato
  • Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
  • Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
  • Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Portata, max. (l/h) < 6000
Altezza di erogazione (m) max. 45
Pressione (bar) max. 4,5
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,5
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 9,7
Peso con imballo (kg) 11,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe
  • Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1
  • Con set tubo di aspirazione

Dotazione

  • Connessione ottimizzata
  • Interruttore a pedale
  • Foro di riempimento separato
  • Valvola di scarico dell'acqua
  • Maniglia di trasporto ergonomica
Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set
Elettropompe per irrigazione BP 6.000 Garden Set
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 6.000 Garden Set

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.