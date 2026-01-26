Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden

La resistente e potente pompa da giardino BP 5.000 Garden è perfetta per l'irrigazione ecologica del giardino utilizzando acqua proveniente da fonti alternative come cisterne o serbatoi.

Irrigazione del giardino in modo intelligente: grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, la pompa da giardino compatta e di lunga durata BP 5.000 Garden di Kärcher rende possibile l'utilizzo confortevole, ecologico ed economico dell'acqua da cisterne, serbatoi, ecc. La robusta pompa ha un peso ridotto e può essere comodamente trasportata grazie alla sua impugnatura ergonomica. La pompa da giardino è esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. L'ampio interruttore a pedale consente di accendere e spegnere comodamente la pompa in modo delicato sulla schiena. I materiali utilizzati nella pompa sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata. È possibile anche un'estensione della garanzia di cinque anni. La BP 5.000 Garden può anche essere trasformata in una pompa con funzione di avvio/arresto automatico installando un pressostato elettronico. Quindi può essere utilizzato anche come approvvigionamento idrico domestico in casa.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden: Interruttore a pedale
Interruttore a pedale
Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden: Ottima aspirazione
Ottima aspirazione
La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
  • Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
  • Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
  • Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 650
Portata, max. (l/h) < 5000
Altezza di erogazione (m) max. 40
Pressione (bar) max. 4
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,5
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 6,8
Peso con imballo (kg) 7,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe
  • Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1

Dotazione

  • Connessione ottimizzata
  • Interruttore a pedale
  • Foro di riempimento separato
  • Valvola di scarico dell'acqua
  • Maniglia di trasporto ergonomica
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
