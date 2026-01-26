Irrigazione del giardino in modo intelligente: grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, la pompa da giardino compatta e di lunga durata BP 5.000 Garden di Kärcher rende possibile l'utilizzo confortevole, ecologico ed economico dell'acqua da cisterne, serbatoi, ecc. La robusta pompa ha un peso ridotto e può essere comodamente trasportata grazie alla sua impugnatura ergonomica. La pompa da giardino è esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. L'ampio interruttore a pedale consente di accendere e spegnere comodamente la pompa in modo delicato sulla schiena. I materiali utilizzati nella pompa sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata. È possibile anche un'estensione della garanzia di cinque anni. La BP 5.000 Garden può anche essere trasformata in una pompa con funzione di avvio/arresto automatico installando un pressostato elettronico. Quindi può essere utilizzato anche come approvvigionamento idrico domestico in casa.