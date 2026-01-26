Elettropompe per irrigazione BP 5.000 Garden
La resistente e potente pompa da giardino BP 5.000 Garden è perfetta per l'irrigazione ecologica del giardino utilizzando acqua proveniente da fonti alternative come cisterne o serbatoi.
Irrigazione del giardino in modo intelligente: grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle prestazioni di pressione, la pompa da giardino compatta e di lunga durata BP 5.000 Garden di Kärcher rende possibile l'utilizzo confortevole, ecologico ed economico dell'acqua da cisterne, serbatoi, ecc. La robusta pompa ha un peso ridotto e può essere comodamente trasportata grazie alla sua impugnatura ergonomica. La pompa da giardino è esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. L'ampio interruttore a pedale consente di accendere e spegnere comodamente la pompa in modo delicato sulla schiena. I materiali utilizzati nella pompa sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata. È possibile anche un'estensione della garanzia di cinque anni. La BP 5.000 Garden può anche essere trasformata in una pompa con funzione di avvio/arresto automatico installando un pressostato elettronico. Quindi può essere utilizzato anche come approvvigionamento idrico domestico in casa.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Interruttore a pedaleFacile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Ottima aspirazioneLa qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
- Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|650
|Portata, max. (l/h)
|< 5000
|Altezza di erogazione (m)
|max. 40
|Pressione (bar)
|max. 4
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,5
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,8
|Peso con imballo (kg)
|7,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
- Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
- Maniglia di trasporto ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 5.000 Garden
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.