Elettropompa sommersa a pressione BP 4 Deep Well

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondità.

Caratteristiche e vantaggi
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
Durevole e anti shock
Con raccordo pompa e valvola di controllo
Con raccordo pompa e valvola di controllo
Raccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.
Cavalletto per il montaggio
Cavalletto per il montaggio
Non ci si sporca mentre la si installa
Interruttore On/Off posizionato sull'estremità del cavo
  • Lavora in completa sicurezza
Con 15 metri di corda
  • Sicurezza e convenienza
Prefiltro integrato
  • Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 700
Portata, max. (l/h) < 4600
Altezza di erogazione (m) 43
Pressione (bar) max. 4,3
Profondità di immersione (m) max. 12
Diametro minimo del tubo del pozzo (mm) 150
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 15
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 7,1
Peso con imballo (kg) 11,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 105 x 105 x 710

Scope of supply

  • Raccordo tubo1″, ¾″ con tubo a clip
  • Con 30 metri di corda

Dotazione

  • Valvola di non-ritorno integrata
  • Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
  • Cavalletto per il montaggio
  • Prefiltro integrato
  • Possibilità di uso della corda
  • Interruttore on/off separato alla fine del cavo
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino dai pozzi
Accessori
RICAMBI BP 4 Deep Well

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.