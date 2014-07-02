Elettropompa sommersa a pressione BP 4 Deep Well
Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile.
Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondità.
Caratteristiche e vantaggi
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inoxDurevole e anti shock
Con raccordo pompa e valvola di controlloRaccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.
Cavalletto per il montaggioNon ci si sporca mentre la si installa
Interruttore On/Off posizionato sull'estremità del cavo
- Lavora in completa sicurezza
Con 15 metri di corda
- Sicurezza e convenienza
Prefiltro integrato
- Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|700
|Portata, max. (l/h)
|< 4600
|Altezza di erogazione (m)
|43
|Pressione (bar)
|max. 4,3
|Profondità di immersione (m)
|max. 12
|Diametro minimo del tubo del pozzo (mm)
|150
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|15
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|7,1
|Peso con imballo (kg)
|11,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|105 x 105 x 710
Scope of supply
- Raccordo tubo1″, ¾″ con tubo a clip
- Con 30 metri di corda
Dotazione
- Valvola di non-ritorno integrata
- Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
- Cavalletto per il montaggio
- Prefiltro integrato
- Possibilità di uso della corda
- Interruttore on/off separato alla fine del cavo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino dai pozzi
Accessori
RICAMBI BP 4 Deep Well
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.