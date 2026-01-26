La pompa da giardino compatta, robusta e di lunga durata BP 4.500 Garden è il modello entry-level perfetto per l'irrigazione del giardino con acqua proveniente da fonti alternative come serbatoi e serbatoi d'acqua. La pompa colpisce per l'elevata potenza di aspirazione e le prestazioni di pressione ottimali. Il BP 4.500 Garden può essere comodamente trasportato grazie alla sua impugnatura ergonomica e al peso ridotto. La pompa da giardino è inoltre esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. Il dispositivo può essere comodamente acceso e spento utilizzando un grande interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. L'utilizzo di materiali di alta qualità garantisce una lunga durata. Kärcher offre anche una garanzia estesa di cinque anni. Cosa c'è di più: con un pressostato elettronico, la BP 4.500 Garden può essere aggiornata a una pompa con funzione di avvio/arresto automatico. Ciò significa un comfort ancora maggiore in termini di irrigazione del giardino. Ma non è tutto: la pompa potenziata è perfetta per l'approvvigionamento idrico domestico.