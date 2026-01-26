Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden

Forte e durevole: la pompa da giardino BP 4.500 Garden è la soluzione entry-level ideale per l'irrigazione ecologica del giardino da fonti d'acqua alternative come cisterne, serbatoi, ecc.

La pompa da giardino compatta, robusta e di lunga durata BP 4.500 Garden è il modello entry-level perfetto per l'irrigazione del giardino con acqua proveniente da fonti alternative come serbatoi e serbatoi d'acqua. La pompa colpisce per l'elevata potenza di aspirazione e le prestazioni di pressione ottimali. Il BP 4.500 Garden può essere comodamente trasportato grazie alla sua impugnatura ergonomica e al peso ridotto. La pompa da giardino è inoltre esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. Il dispositivo può essere comodamente acceso e spento utilizzando un grande interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. L'utilizzo di materiali di alta qualità garantisce una lunga durata. Kärcher offre anche una garanzia estesa di cinque anni. Cosa c'è di più: con un pressostato elettronico, la BP 4.500 Garden può essere aggiornata a una pompa con funzione di avvio/arresto automatico. Ciò significa un comfort ancora maggiore in termini di irrigazione del giardino. Ma non è tutto: la pompa potenziata è perfetta per l'approvvigionamento idrico domestico.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden: Interruttore a pedale
Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden: Ottima aspirazione
La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
  • Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
  • Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
  • Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 550
Portata, max. (l/h) < 4500
Altezza di erogazione (m) max. 36
Pressione (bar) max. 3,6
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,5
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 6,4
Peso con imballo (kg) 7,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe

Dotazione

  • Connessione ottimizzata
  • Interruttore a pedale
  • Foro di riempimento separato
  • Valvola di scarico dell'acqua
  • Maniglia di trasporto ergonomica
Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 4.500 Garden

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.