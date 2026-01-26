Elettropompe per irrigazione BP 4.500 Garden
Forte e durevole: la pompa da giardino BP 4.500 Garden è la soluzione entry-level ideale per l'irrigazione ecologica del giardino da fonti d'acqua alternative come cisterne, serbatoi, ecc.
La pompa da giardino compatta, robusta e di lunga durata BP 4.500 Garden è il modello entry-level perfetto per l'irrigazione del giardino con acqua proveniente da fonti alternative come serbatoi e serbatoi d'acqua. La pompa colpisce per l'elevata potenza di aspirazione e le prestazioni di pressione ottimali. Il BP 4.500 Garden può essere comodamente trasportato grazie alla sua impugnatura ergonomica e al peso ridotto. La pompa da giardino è inoltre esente da manutenzione e può essere collegata senza bisogno di attrezzi. Il dispositivo può essere comodamente acceso e spento utilizzando un grande interruttore a pedale, proteggendo così la schiena. L'utilizzo di materiali di alta qualità garantisce una lunga durata. Kärcher offre anche una garanzia estesa di cinque anni. Cosa c'è di più: con un pressostato elettronico, la BP 4.500 Garden può essere aggiornata a una pompa con funzione di avvio/arresto automatico. Ciò significa un comfort ancora maggiore in termini di irrigazione del giardino. Ma non è tutto: la pompa potenziata è perfetta per l'approvvigionamento idrico domestico.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Interruttore a pedaleFacile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Ottima aspirazioneLa qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
- Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|550
|Portata, max. (l/h)
|< 4500
|Altezza di erogazione (m)
|max. 36
|Pressione (bar)
|max. 3,6
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,5
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,4
|Peso con imballo (kg)
|7,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
- Maniglia di trasporto ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
Accessori
RICAMBI BP 4.500 Garden
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.