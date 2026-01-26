L'acqua proveniente da cisterne, serbatoi, ecc. può essere utilizzata dalla pompa da giardino BP 7.000 Garden di Kärcher in modo comodo, economico ed ecologico. La pompa dell'acqua compatta fornisce un'elevata potenza di aspirazione e pressione. I materiali utilizzati nella pompa leggera ma robusta sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata. La pompa da giardino non richiede manutenzione, può essere collegata senza attrezzi e può essere comodamente trasportata grazie alla sua impugnatura ergonomica. Altre caratteristiche pratiche: il grande interruttore a pedale consente di accendere e spegnere la pompa in modo delicato sulla schiena. È possibile anche un'estensione della garanzia di cinque anni. Oltre a ciò, la BP 7.000 Garden può anche essere trasformata in una pompa con funzione di avvio/arresto automatico installando un pressostato elettronico. Quindi può essere utilizzato anche come approvvigionamento idrico domestico in casa.