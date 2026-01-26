Elettropompe per irrigazione BP 7.000 Garden
La pompa da giardino BP 7.000 Garden è durevole, potente e perfettamente adatta all'irrigazione con acqua proveniente da fonti alternative come cisterne o serbatoi d'acqua.
L'acqua proveniente da cisterne, serbatoi, ecc. può essere utilizzata dalla pompa da giardino BP 7.000 Garden di Kärcher in modo comodo, economico ed ecologico. La pompa dell'acqua compatta fornisce un'elevata potenza di aspirazione e pressione. I materiali utilizzati nella pompa leggera ma robusta sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata. La pompa da giardino non richiede manutenzione, può essere collegata senza attrezzi e può essere comodamente trasportata grazie alla sua impugnatura ergonomica. Altre caratteristiche pratiche: il grande interruttore a pedale consente di accendere e spegnere la pompa in modo delicato sulla schiena. È possibile anche un'estensione della garanzia di cinque anni. Oltre a ciò, la BP 7.000 Garden può anche essere trasformata in una pompa con funzione di avvio/arresto automatico installando un pressostato elettronico. Quindi può essere utilizzato anche come approvvigionamento idrico domestico in casa.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre un'estensione della garanzia a 5 anni.
Interruttore a pedaleFacile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Ottima aspirazioneLa qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Valvola di scarico
- Non teme il gelo
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1100
|Portata, max. (l/h)
|< 7000
|Altezza di erogazione (m)
|max. 50
|Pressione (bar)
|max. 5
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,5
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|9,8
|Peso con imballo (kg)
|12
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
- Adattatore di collegamento a due vie per pompe G 1
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
- Maniglia di trasporto ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
