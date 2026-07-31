Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l

Per sgrassare e fosfatare in un singolo passaggio. Fornisce una protezione temporanea contro la corrosione e produce una buona base per la vernicie. Può lasciare strati blu/gialli di ferro fosfatato.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 2
Peso (kg) 23,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 24,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l
Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l
Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l
Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l
Aree di applicazione
  • Sgrassatura, fosfatazione
  • Sgrassare superfici
Accessori