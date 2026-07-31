Detergente fosfatante liquido RM 48 ASF, 20l
Per sgrassare e fosfatare in un singolo passaggio. Fornisce una protezione temporanea contro la corrosione e produce una buona base per la vernicie. Può lasciare strati blu/gialli di ferro fosfatato.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|2
|Peso (kg)
|23,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|24,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 237 x 430
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sgrassatura, fosfatazione
- Sgrassare superfici