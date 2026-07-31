VehiclePro PreWash RM 803 Classic ad azione rapida e delicato per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli e nelle stazioni di lavaggio self-service. Il potente agente prepulente può essere utilizzato sia per autovetture che per veicoli commerciali ed è efficace a qualsiasi intervallo di temperature. Questo perché attacca il grasso, l'olio, gli insetti e lo sporco causato dalle emissioni facendo espandere lo sporco, che a sua volta scioglie lo sporco e migliora notevolmente il risultato di pulizia delle successive fasi di pulizia, indipendentemente da quanto dura o dolce sia l'acqua. I tensioattivi presenti nella formula sono biodegradabili come definito dal CEE 648/2004. RM 803 separa rapidamente anche olio e acqua nel separatore d'olio.