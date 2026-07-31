VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic, 20l

Questa cera a caldo liquida forma una pellicola resistente all'acqua che protegge la carrozzeria dalla corrosione. Conforme alle normative VDA.

Protegge efficacemente dalla corrosione e allo stesso tempo garantisce superfici del veicolo brillanti a specchio: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic di Kärcher per l'uso con idropulitrici nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli. Che si tratti di auto, veicoli commerciali o biciclette, in acqua dura o dolce, la cera per la cura crea uno strato protettivo resistente agli agenti atmosferici che protegge in modo sicuro la vernice fino a un mese. Inoltre la cera vanta impressionanti proprietà ecologiche, perché i tensioattivi in ​​essa contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004, è conforme VDA e, con un massimo di 120 auto trattate per litro, molto economica da usare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 4
Peso (kg) 19,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 230 x 250 x 420
Prodotto
  • Cera a caldo efficace da usare negli autolavaggi e negli impianti self service
  • Protezione effettiva fino a 1 mese
  • Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
  • Produce una finitura a specchio lucido
  • VDA
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic, 20l
VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic, 20l
VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • P273 Non disperdere nell’ambiente.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Accessori