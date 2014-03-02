RM 58 ASF, 20l

Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, etc…

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 13,1
Peso (kg) 21,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 22,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Campos de aplicación
  • Sala de biberones
  • Limpieza de superficies
  • Paredes y baldosas
  • Camión cisterna para alimentos
  • Limpieza de establos
