RM 58 ASF, 20l
Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, etc…
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|13,1
|Peso (kg)
|21,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|22,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 237 x 430
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Limpieza de superficies
- Paredes y baldosas
- Camión cisterna para alimentos
- Limpieza de establos