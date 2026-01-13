Pistolet spryskujący - zestaw
Znacznie ułatwia podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Spust można łatwo zablokować dla ciagłego podlewania. W zestawie z szybkozłączami i adapterem na kran.
Zestaw zawiera pistolet spryskujący (2.645-265.0), szybkozłącze dla węża 1/2” oraz 5/8”, szybkozłacze z Aqua Stop dla węża 1/2” oraz 5/8”, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.
Cechy i zalety
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
- Regulowany strumień.
Łatwe blokowanie spustu dla ciagłego podlewania
- Wygodne nawadnianie.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Aqua Stop
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Samoczynne opróżnianie
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Złącza węża (1/2", 5/8")
- Do wszystkich węży ogrodowych.
System click
- Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|167 x 42 x 142
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 2
- Blokada przy uchwycie
- Regulowana ilość wody
- Funkcja samoopróżniania
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Wideo
Części zamienne
