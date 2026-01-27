Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus
Cztery kształty strumienia, obrotowy wygodny uchwyt oraz technologia membrany zapobiegająca kapaniu: wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus perfekcyjnie nadaje się do wymagających zadań związanych z podlewaniem.
Wymagające zadania związane z podlewaniem roślin o różnych wymaganiach są łatwe do wykonania dzięki wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu Plus. Innowacyjna technologia membrany opracowana przez Kärcher gwarantuje wszechstronną głowicę spryskującą bez kapania — nawet podczas przełączania kształtu strumienia. W razie konieczności membranę na dysku prysznicowym można wymontować i wyczyścić, aby utrzymać optymalne działanie. Obrotowy uchwyt, dzięki któremu spust z blokadą może być ustawiony do przodu lub do tyłu, umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb. Model ten również zapewnia 4 kształty strumienia: prysznicowy, punktowy, płaski, a także drobna mgiełka. Jest to idealne rozwiązanie do podlewania wrażliwych roślin, podczas gdy prysznic jest idealny do podlewania gruntu pod roślinami i kwiatami. Do czyszczenia w ogrodzie zalecany jest strumień punktowy. Ponadto za pomocą zaworu regulującego, który obsługuje się jedną ręką, przepływ wody można regulować według wymagań. Poza tym: Dysze Kärcher są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi systemami Click i można je bez problemu podłączać do węża ogrodowego.
Cechy i zalety
Specjalna technologia membrany
- Zapewnia obsługę bez kapania podczas zmiany kształtu strumienia i po odcięciu wody.
Obrotowy uchwyt
- Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
- Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
- Wygodne nawadnianie.
Cztery możliwe do wyboru kształty strumienia z funkcją blokady: prysznicowy, płaski, silny, rozproszony (mgiełka)
- Właściwy kształt strumienia do każdego zastosowania.
Elementy z miękkiego tworzywa
- Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Samoczynne opróżnianie
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Wyjmowany dysk prysznicowy
- Do czyszczenia membrany zablokowanych dysz.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 70 x 127
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 4
- Obrotowy uchwyt
- Blokada przy uchwycie
- Regulowana ilość wody
- Funkcja samoopróżniania
- Elementy z miękkiego tworzywa
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Czyszczenie brudnych powierzchni
- Do czyszczenia liści
- Do łagodnego podlewania wrażliwych roślin, np. sadzonek
- Żywopłoty
- Do podlewania roślin doniczkowych
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.