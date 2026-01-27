Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus

Cztery kształty strumienia, obrotowy wygodny uchwyt oraz technologia membrany zapobiegająca kapaniu: wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus perfekcyjnie nadaje się do wymagających zadań związanych z podlewaniem.

Wymagające zadania związane z podlewaniem roślin o różnych wymaganiach są łatwe do wykonania dzięki wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu Plus. Innowacyjna technologia membrany opracowana przez Kärcher gwarantuje wszechstronną głowicę spryskującą bez kapania — nawet podczas przełączania kształtu strumienia. W razie konieczności membranę na dysku prysznicowym można wymontować i wyczyścić, aby utrzymać optymalne działanie. Obrotowy uchwyt, dzięki któremu spust z blokadą może być ustawiony do przodu lub do tyłu, umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb. Model ten również zapewnia 4 kształty strumienia: prysznicowy, punktowy, płaski, a także drobna mgiełka. Jest to idealne rozwiązanie do podlewania wrażliwych roślin, podczas gdy prysznic jest idealny do podlewania gruntu pod roślinami i kwiatami. Do czyszczenia w ogrodzie zalecany jest strumień punktowy. Ponadto za pomocą zaworu regulującego, który obsługuje się jedną ręką, przepływ wody można regulować według wymagań. Poza tym: Dysze Kärcher są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi systemami Click i można je bez problemu podłączać do węża ogrodowego.

Cechy i zalety
Specjalna technologia membrany
  • Zapewnia obsługę bez kapania podczas zmiany kształtu strumienia i po odcięciu wody.
Obrotowy uchwyt
  • Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
  • Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
  • Wygodne nawadnianie.
Cztery możliwe do wyboru kształty strumienia z funkcją blokady: prysznicowy, płaski, silny, rozproszony (mgiełka)
  • Właściwy kształt strumienia do każdego zastosowania.
Elementy z miękkiego tworzywa
  • Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Samoczynne opróżnianie
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Wyjmowany dysk prysznicowy
  • Do czyszczenia membrany zablokowanych dysz.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 70 x 127

Wyposażenie

  • Liczba kształtów strumienia: 4
  • Obrotowy uchwyt
  • Blokada przy uchwycie
  • Regulowana ilość wody
  • Funkcja samoopróżniania
  • Elementy z miękkiego tworzywa
  • Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
  • Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Kształt strumienia: zraszacz
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Czyszczenie brudnych powierzchni
  • Do czyszczenia liści
  • Do łagodnego podlewania wrażliwych roślin, np. sadzonek
  • Żywopłoty
  • Do podlewania roślin doniczkowych
