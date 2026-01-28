Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/11 U
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 5/11 U to atrakcyjny cenowo model klasy podstawowej o innowacyjnej, pionowej konstrukcji zapewniającej wyjątkową mobilność i ergonomię.
HDS 5/11 U: podstawowe urządzenie w klasie urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody zachwyca wyrafinowaną i innowacyjną konstrukcją pionową. Pozioma konstrukcja urządzenia zapewnia niski ciężar i bardzo kompaktowe wymiary. Zaletą tego rozwiązania jest to, że urządzenie jest bardzo łatwe w transporcie w samochodach kombi i jest łatwe w manewrowaniu na nierównych powierzchniach dzięki dużym kołom i uchwytowi do pchania. Połączenie opatentowanej technologii dysz, turbo dmuchawy i zwiększonej wydajności pompy zapewnia bardzo wydajne czyszczenie. Wygodną pracę zapewnia pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybsze przygotowanie do pracy i demontaż niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych. Prosta obsługa i opcje przechowywania węża i lancy spryskującej uzupełniają bogate wyposażenie maszyny. Opcje przechowywania węża i lancy natryskowej stanowią dodatkowe wyposażenie maszyny.
Cechy i zalety
Zwarta, pionowa konstrukcjaŁatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
Duży filtr wodyChroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
Kompaktowa konstrukcjaOszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu. Pompa i zbiornik paliwa zapobiegające rozlewaniu do transportu poziomego. Idealne również do mniejszych pojazdów serwisowych.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|2,2
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|2,4
|Zbiornik paliwa (l)
|6,5
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|68,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|77,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|618 x 618 x 994
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.