Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/15 U

HDS 5/15 U to urządzenie czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Dzięki specjalnej budowie, charakteryzuje się wyjątkową mobilnością.

HDS 5/15 UX dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę. W wyposażeniu 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/15 U: Zwarta, pionowa konstrukcja
Zwarta, pionowa konstrukcja
Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/15 U: Duży filtr wody
Duży filtr wody
Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/15 U: Kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja
Oszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu. Pompa i zbiornik paliwa zapobiegające rozlewaniu do transportu poziomego. Idealne również do mniejszych pojazdów serwisowych.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 450
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Temperatura (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 2,7
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 2,4
Zbiornik paliwa (l) 6,5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 78
Waga z opakowaniem (kg) 86,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 618 x 618 x 994

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

