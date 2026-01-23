Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/15 U
HDS 5/15 U to urządzenie czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Dzięki specjalnej budowie, charakteryzuje się wyjątkową mobilnością.
HDS 5/15 UX dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę. W wyposażeniu 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy.
Cechy i zalety
Zwarta, pionowa konstrukcjaŁatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
Duży filtr wodyChroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
Kompaktowa konstrukcjaOszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu. Pompa i zbiornik paliwa zapobiegające rozlewaniu do transportu poziomego. Idealne również do mniejszych pojazdów serwisowych.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|2,7
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|2,4
|Zbiornik paliwa (l)
|6,5
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|78
|Waga z opakowaniem (kg)
|86,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|618 x 618 x 994
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
