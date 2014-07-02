Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama za uklanjanje uporne i skorele nečistoće, npr. rešetke za pećnicu ili štednjaci. Metalne čekinje čine četku za čišćenje najjačom među četkama za parne čistače. Napomena: Nije prikladno za osetljive površine kao što su drvo i plastika.