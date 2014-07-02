Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama

Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama uklanja upornu i skorelu nečistoću. Idealno za osetljive površine.

Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama za uklanjanje uporne i skorele nečistoće, npr. rešetke za pećnicu ili štednjaci. Metalne čekinje čine četku za čišćenje najjačom među četkama za parne čistače. Napomena: Nije prikladno za osetljive površine kao što su drvo i plastika.

Obeležja i prednosti
Čekinje od mesinga
  • Stabilne čekinje za lako ukljanjanje tvrdokorne nečistoće
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 40 x 26 x 26
Područja primene
  • Roštilj
  • Rerna
  • Čak i tvrdokorna prljavština
Pribor