Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama
Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama uklanja upornu i skorelu nečistoću. Idealno za osetljive površine.
Komplet okruglih četki s mesinganim čekinjama za uklanjanje uporne i skorele nečistoće, npr. rešetke za pećnicu ili štednjaci. Metalne čekinje čine četku za čišćenje najjačom među četkama za parne čistače. Napomena: Nije prikladno za osetljive površine kao što su drvo i plastika.
Obeležja i prednosti
Čekinje od mesinga
- Stabilne čekinje za lako ukljanjanje tvrdokorne nečistoće
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Roštilj
- Rerna
- Čak i tvrdokorna prljavština