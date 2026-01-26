Parni čistač SC 3 Deluxe
Vreme zagrevanja je samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe, sa LED trakom i savršenim skladištem pribora, čisti bez prekida zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može stalno puniti.
SC 3 Deluxe je spreman za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi i eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ na tvrdim površinama. Sa integrisanim odeljkom za odlaganje pribora na uređaju, moguće je jednostavno i praktično skladištenje pribora, kablova i creva. Ostale karakteristike uključuju integrisani kertridž za uklanjanje kamenca, rezervoar za vodu koji se može stalno puniti za neprekidno čišćenje, LED traku za prikaz režima rada kao i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na pločicama, pločama za kuvanje, aspiratorima i spojevima. Takođe dolazi sa EasiFik podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Dvostepena regulacija pare uvek garantuje savršeno prilagođavanje toka pare površini i odgovarajućem nivou prljavštine.
Obeležja i prednosti
Kratko vreme zagrevanjaSa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Pogodno skladištenje pribora i parking pozicijaPraktično skladištenje pribora, produžne cevi, kablova i creva za paru. Parking pozicija za lako parkiranje podne mlaznice tokom pauza.
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamencaRezervoar se lako puni u svakom trenutku – za neprekidnu paru bez ometanja posla. Zahvaljujući inteligentnom ulošku za dekacifikaciju, nasuta voda se potpuno automatski oslobađa kamenca.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
- Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelarnoj tehnologiji.
- Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
- Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Multifunkcionalni pribor
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Dvostepena regulacija količine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 75
|Grejna snaga (W)
|1900
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3,5
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Patrona za odstranjivanje kamenca: 1 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Četka za fuge
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (u dva koraka)
- Rezervoar: može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Integrisani prekidač za napajanje
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
- Spojevi pločica
Pribor
