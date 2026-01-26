Parni čistač SC 3 Deluxe

Vreme zagrevanja je samo 30 sekundi: SC 3 Deluxe, sa LED trakom i savršenim skladištem pribora, čisti bez prekida zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može stalno puniti.

SC 3 Deluxe je spreman za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi i eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ na tvrdim površinama. Sa integrisanim odeljkom za odlaganje pribora na uređaju, moguće je jednostavno i praktično skladištenje pribora, kablova i creva. Ostale karakteristike uključuju integrisani kertridž za uklanjanje kamenca, rezervoar za vodu koji se može stalno puniti za neprekidno čišćenje, LED traku za prikaz režima rada kao i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na pločicama, pločama za kuvanje, aspiratorima i spojevima. Takođe dolazi sa EasiFik podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Dvostepena regulacija pare uvek garantuje savršeno prilagođavanje toka pare površini i odgovarajućem nivou prljavštine.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SC 3 Deluxe: Kratko vreme zagrevanja
Kratko vreme zagrevanja
Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Parni čistač SC 3 Deluxe: Pogodno skladištenje pribora i parking pozicija
Pogodno skladištenje pribora i parking pozicija
Praktično skladištenje pribora, produžne cevi, kablova i creva za paru. Parking pozicija za lako parkiranje podne mlaznice tokom pauza.
Parni čistač SC 3 Deluxe: Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Rezervoar se lako puni u svakom trenutku – za neprekidnu paru bez ometanja posla. Zahvaljujući inteligentnom ulošku za dekacifikaciju, nasuta voda se potpuno automatski oslobađa kamenca.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
  • Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelarnoj tehnologiji.
  • Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
  • Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Multifunkcionalni pribor
  • Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
  • Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Dvostepena regulacija količine pare
  • Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 75
Grejna snaga (W) 1900
Maks. pritisak pare (bar) max. 3,5
Dužina kabla (m) 4
Vreme zagrevanja (min) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 1
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina sa ambalažom (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Patrona za odstranjivanje kamenca: 1 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Četka za fuge
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (u dva koraka)
  • Rezervoar: može se dopuniti kad god je potrebno
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Čuvanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 3 Deluxe
Parni čistač SC 3 Deluxe
Parni čistač SC 3 Deluxe
Parni čistač SC 3 Deluxe
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
  • Spojevi pločica
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.