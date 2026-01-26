SC 3 Deluxe je spreman za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi i eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ na tvrdim površinama. Sa integrisanim odeljkom za odlaganje pribora na uređaju, moguće je jednostavno i praktično skladištenje pribora, kablova i creva. Ostale karakteristike uključuju integrisani kertridž za uklanjanje kamenca, rezervoar za vodu koji se može stalno puniti za neprekidno čišćenje, LED traku za prikaz režima rada kao i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na pločicama, pločama za kuvanje, aspiratorima i spojevima. Takođe dolazi sa EasiFik podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Dvostepena regulacija pare uvek garantuje savršeno prilagođavanje toka pare površini i odgovarajućem nivou prljavštine.