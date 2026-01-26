Kompaktan i lagan SC 2 Deluxe početni parni čistač obezbeđuje regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i nivou prljavštine. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu – potpuno bez hemikalija. SC 2 Deluxe može da prikaže režim rada u bilo kom trenutku preko inovativnog osvetljenog LED prstena. Pribor se može čuvati u torbi za pribor. Podna mlaznica EasyFix sa fleksibilnim spojem garantuje odličnu ergonomiju i, zahvaljujući tehnologiji lamela, obezbeđuje savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sistemu na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Uz pomoć raznih dodataka, higijenski se čiste pločice, ploče za kuvanje, aspiratori i čak i najmanji praznini. Čak i tvrdokorna prljavština može se pouzdano ukloniti.