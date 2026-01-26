Parni čistač SC 1 Multi
Obeležja i prednosti
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
- Uklonjivi rezervoar se lako puni u bilo kom trenutku – za kontinuiranu paru bez prekidanja rada.
- Inteligentni kertridž za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenca iz vode, dramatično produžavajući vek trajanja uređaja.
Kratko vreme zagrevanja
- Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 30
|Grejna snaga (W)
|1300
|Dužina kabla (m)
|5
|Vreme zagrevanja (min)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (ml)
|200
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Patrona za odstranjivanje kamenca: 1 Kom
- Ručna mlaznica
Oprema
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
Videos
Područja primene
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.