Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 30 Grejna snaga (W) 1300 Dužina kabla (m) 5 Vreme zagrevanja (min) 0,5 Kapacitet rezervoara (ml) 200 Faza (Ph) 1 Napon (V) 220 / 240 Frekvencija ( Hz ) 50 / 60 Boja bela Težina bez pribora (kg) 1,6 Težina sa ambalažom (kg) 2,2 Dimenzije (D x Š x V) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).