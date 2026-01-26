Parni čistač SC 4 EasyFix nudi visok nivo udobnosti, ima integrisani odeljak za odlaganje kablova, odeljak za odlaganje pribora i parking položaj za podnu mlaznicu. EasyFix podna mlaznica garantuje odličnu ergonomiju zahvaljujući svom fleksibilnom spoju, dok tehnologija lamela obezbeđuje blistave čiste rezultate. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Koristeći regulaciju pare u dva koraka, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Širok asortiman dodataka će brzo učiniti da pločice, ploče za kuvanje, aspiratori i čak i najmanji praznini zablistaju kao novi – uklanjajući čak i najtvrdokorniju prljavštinu .Rezervoar za vodu koji se može trajno napuniti i ukloniti omogućava neprekidno čišćenje. SC 4 EasyFix čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično bilo gde u kući. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu.