Parni čistač SC 4 Deluxe snažno čisti na 4,0 bara i eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ na tvrdim površinama. Rezervoar se može ukloniti i trajno puniti, što garantuje neprekidno čišćenje. Izuzetno veliki integrisani odeljak za odlaganje pribora garantuje praktično skladištenje pribora, kablova i creva direktno na uređaju. Ostale karakteristike uključuju osvetljenu LED traku za prikaz režima rada, EasyFix podnu mlaznicu sa fleksibilnim spojem za maksimalnu ergonomiju, inovativnu tehnologiju lamela, praktičan sistem na kukice za krpu za čišćenje podova i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na pločicama, pločama za kuvanje i aspiratorima i u pukotinama i fugama. Koristeći trostepenu regulaciju pare, protok pare se uvek može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.