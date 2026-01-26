Parni čistač SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe sa osvetljenom LED trakom i savršenim skladištem pribora čisti udobno i bez ikakvih prekida zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može trajno puniti i odvojiti.
Parni čistač SC 4 Deluxe snažno čisti na 4,0 bara i eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ na tvrdim površinama. Rezervoar se može ukloniti i trajno puniti, što garantuje neprekidno čišćenje. Izuzetno veliki integrisani odeljak za odlaganje pribora garantuje praktično skladištenje pribora, kablova i creva direktno na uređaju. Ostale karakteristike uključuju osvetljenu LED traku za prikaz režima rada, EasyFix podnu mlaznicu sa fleksibilnim spojem za maksimalnu ergonomiju, inovativnu tehnologiju lamela, praktičan sistem na kukice za krpu za čišćenje podova i razne dodatke za uklanjanje tvrdokorne prljavštine na pločicama, pločama za kuvanje i aspiratorima i u pukotinama i fugama. Koristeći trostepenu regulaciju pare, protok pare se uvek može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.
Obeležja i prednosti
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanjaČišćenje bez prekida i komforno punjenje vodom.
Pogodno skladištenje pribora i parking pozicijaPraktično skladištenje pribora, produžne cevi, kablova i creva za paru. Parking pozicija za lako parkiranje podne mlaznice tokom pauza.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelarnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
LED displej na uređaju
- Ako LED indikator svetli crveno, to znači da se uređaj još uvek zagreva. Kada svetli zeleno, uređaj je spreman za rad.
Multifunkcionalni pribor
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Trostepena kontrola protoka pare
- Protok pare se može prilagoditi površini i nivou prljavštine.
On-/Off obrtni regulator na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 130
|Grejna snaga (W)
|2200
|Maks. pritisak pare (bar)
|4
|Dužina kabla (m)
|5
|Vreme zagrevanja (min)
|3
|Zapremina kotla (l)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1,3
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Četka za fuge
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Integrisani prekidač za napajanje
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
- Spojevi pločica
Pribor
