Parni čistač SC 5 EasyFix Iron

Parni čistač SC 5 EasyFix Iron sa pritiskom pare od 4,2 bara uključuje peglu pod pritiskom na paru, VapoHidro funkciju, podnu mlaznicu i druge dodatke. ​

Ne samo da SC 5 EasyFix Iron dobro seče, već obećava i punu snagu čišćenja: izvanredan pritisak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Regulacija pare u četiri koraka omogućava da se protok pare podesi po potrebi. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. A zahvaljujući širokom spektru dostupnih dodataka, može savršeno očistiti glatke površine, nape, uglove i praznine. Posebno praktična pegla na paru koja je takođe uključena ubrzava peglanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućava dodavanje tople vode i lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna EasyFix podna mlaznica ima impresivnu i efikasnu tehnologiju lamela. Koristeći sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se udobno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Rezervoar za vodu se može ukloniti i trajno dopuniti. takođe dolazi sa integrisanim odeljkom za odlaganje kablova, odeljkom za odlaganje pribora, parking položajem za podnu mlaznicu.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: Funkcija VapoHydro
Funkcija VapoHydro
Uključivanje vrele vode nakanadno u paru. Tako se prljavština lakše odvaja i jednostavno ispira. Za još bolje rezultate čišćenja.
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanja
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanja
Za čišćenje bez prekidanja i komforno punjenje vodom.
Multi funkcionalna oprema pribora uključujući u peglu na parni pritisak
  • Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
  • Pegla na paru sa fiksnim postavkama temperature, automatskim isključivanjem i laka grejna ploča. Do 50% uštede vremena.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
  • Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
4-stepena regulacija količine pare
  • Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Odlaganje pribora i parkirni položaj
  • Udobno odlaganje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice kod prekida tokom rada.
On-/Off obrtni regulator na uređaju
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Integrisani odeljak za odlaganje kabla
  • Bezbedno odlaganje kabla i drugog pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 150
Grejna snaga (W) 2250
Maks. pritisak pare (bar) max. 4,2
Dužina kabla (m) 6
Vreme zagrevanja (min) 3
Zapremina kotla (l) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 1,5
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 6
Težina sa ambalažom (kg) 10,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Parna pegla EasyFinish
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (4 nivoa)
  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.3 m
  • Gvozdena veza
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Funkcija VapoHydro
  • Čuvanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
  • Peglanje
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.