Parni čistač SC 5 EasyFix Iron
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron sa pritiskom pare od 4,2 bara uključuje peglu pod pritiskom na paru, VapoHidro funkciju, podnu mlaznicu i druge dodatke.
Ne samo da SC 5 EasyFix Iron dobro seče, već obećava i punu snagu čišćenja: izvanredan pritisak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Regulacija pare u četiri koraka omogućava da se protok pare podesi po potrebi. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. A zahvaljujući širokom spektru dostupnih dodataka, može savršeno očistiti glatke površine, nape, uglove i praznine. Posebno praktična pegla na paru koja je takođe uključena ubrzava peglanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućava dodavanje tople vode i lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna EasyFix podna mlaznica ima impresivnu i efikasnu tehnologiju lamela. Koristeći sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se udobno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Rezervoar za vodu se može ukloniti i trajno dopuniti. takođe dolazi sa integrisanim odeljkom za odlaganje kablova, odeljkom za odlaganje pribora, parking položajem za podnu mlaznicu.
Obeležja i prednosti
Funkcija VapoHydroUključivanje vrele vode nakanadno u paru. Tako se prljavština lakše odvaja i jednostavno ispira. Za još bolje rezultate čišćenja.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanjaZa čišćenje bez prekidanja i komforno punjenje vodom.
Multi funkcionalna oprema pribora uključujući u peglu na parni pritisak
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
- Pegla na paru sa fiksnim postavkama temperature, automatskim isključivanjem i laka grejna ploča. Do 50% uštede vremena.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
4-stepena regulacija količine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Odlaganje pribora i parkirni položaj
- Udobno odlaganje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice kod prekida tokom rada.
On-/Off obrtni regulator na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Integrisani odeljak za odlaganje kabla
- Bezbedno odlaganje kabla i drugog pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 150
|Grejna snaga (W)
|2250
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 4,2
|Dužina kabla (m)
|6
|Vreme zagrevanja (min)
|3
|Zapremina kotla (l)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1,5
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|6
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Parna pegla EasyFinish
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (4 nivoa)
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.3 m
- Gvozdena veza
- Integrisani prekidač za napajanje
- Funkcija VapoHydro
- Čuvanje pribora na uređaju
Videos
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
- Peglanje
Pribor
