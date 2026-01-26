Ne samo da SC 5 EasyFix Iron dobro seče, već obećava i punu snagu čišćenja: izvanredan pritisak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Regulacija pare u četiri koraka omogućava da se protok pare podesi po potrebi. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. A zahvaljujući širokom spektru dostupnih dodataka, može savršeno očistiti glatke površine, nape, uglove i praznine. Posebno praktična pegla na paru koja je takođe uključena ubrzava peglanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućava dodavanje tople vode i lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna EasyFix podna mlaznica ima impresivnu i efikasnu tehnologiju lamela. Koristeći sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se udobno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Rezervoar za vodu se može ukloniti i trajno dopuniti. takođe dolazi sa integrisanim odeljkom za odlaganje kablova, odeljkom za odlaganje pribora, parking položajem za podnu mlaznicu.