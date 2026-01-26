Parni čistač SC 1 Multi & Mop

Obeležja i prednosti
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Kratko vreme zagrevanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 30
Grejna snaga (W) 1300
Dužina kabla (m) 5
Vreme zagrevanja (min) 0,5
Kapacitet rezervoara (ml) 200
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Patrona za odstranjivanje kamenca: 1 Kom
  • Ručna mlaznica
  • Mlaznica za pod: EasyFix Large
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Čičak traka za kablove
Parni čistač SC 1 Multi & Mop
Parni čistač SC 1 Multi & Mop
Parni čistač SC 1 Multi & Mop
Parni čistač SC 1 Multi & Mop
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.