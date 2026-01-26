SC 3 EasyFix je najbrži parni čistač svog vremena i spreman je za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi. Rezervoar za vodu se može ponovo napuniti u bilo kom trenutku za nesmetano čišćenje. Kertridž za uklanjanje kamenca autonomno uklanja kamenac iz vode, čime se produžava radni vek uređaja. Karcher SC 3 EasyFix čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično bilo gde u kući. Može se koristiti na svim vrstama domaćih tvrdih površina. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Njegov veliki pribor pruža higijenske rezultate pri čišćenju pločica, ploča za kuvanje, aspiratora i čak i najmanjih pukotina – uklanjajući čak i tvrdokornu prljavštinu. Takođe dolazi sa EasyFix podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom.