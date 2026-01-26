Kompaktni Karcher SC 1 EasyFix 2-u-1 parni mop (sa setom za čišćenje poda) može se koristiti bilo gde u domaćinstvu i čisti bez upotrebe hemikalija. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, uređaj je idealan za brzo i temeljno međučišćenje. Kada završite, može se odložiti tačno tamo gde je potrebno, a da ne zauzima mnogo prostora. Bilo za čišćenje armatura, pločica, ploča za kuvanje, aspiratora ili najmanjih pukotina i niša – snažna para i širok spektar dodataka osiguravaju besprekorne rezultate. Zahvaljujući setu za čišćenje podova EasiFik, praktičan ručni čistač na paru može se pretvoriti za čišćenje podova u nema vremena. Čak i tvrdokorne naslage prljavštine i masnoće se uklanjaju za tren.