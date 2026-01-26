Parni čistač SC 1 EasyFix
Kompaktni SC 1 2-u-1 EasyFix parni mop je idealan za brzo međučišćenje bez hemikalija i, zahvaljujući pratećoj EasyFix podnoj mlaznici, može čak i da očisti pod.
Kompaktni Karcher SC 1 EasyFix 2-u-1 parni mop (sa setom za čišćenje poda) može se koristiti bilo gde u domaćinstvu i čisti bez upotrebe hemikalija. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, uređaj je idealan za brzo i temeljno međučišćenje. Kada završite, može se odložiti tačno tamo gde je potrebno, a da ne zauzima mnogo prostora. Bilo za čišćenje armatura, pločica, ploča za kuvanje, aspiratora ili najmanjih pukotina i niša – snažna para i širok spektar dodataka osiguravaju besprekorne rezultate. Zahvaljujući setu za čišćenje podova EasiFik, praktičan ručni čistač na paru može se pretvoriti za čišćenje podova u nema vremena. Čak i tvrdokorne naslage prljavštine i masnoće se uklanjaju za tren.
Obeležja i prednosti
Moćno ispuštanje pare sa 3,0 baraLako uklanjanje prljavštine svake vrste – takođe na teško pristupačnim mestima.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Mali, pogodan za rukovanje i lak za smeštanjeUređaj može da se pripremi direktno na mestu intervencije i da je na taj način uvek brzo dostupan.
Osigurač za zaštitu za decu na uređaju
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 20
|Grejna snaga (W)
|1200
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|3
|Zapremina kotla (l)
|0,2
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
- Merna čaša: 200 ml
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.