Parni čistač SC 1 EasyFix

Kompaktni SC 1 2-u-1 EasyFix parni mop je idealan za brzo međučišćenje bez hemikalija i, zahvaljujući pratećoj EasyFix podnoj mlaznici, može čak i da očisti pod. ​

Kompaktni Karcher SC 1 EasyFix 2-u-1 parni mop (sa setom za čišćenje poda) može se koristiti bilo gde u domaćinstvu i čisti bez upotrebe hemikalija. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, uređaj je idealan za brzo i temeljno međučišćenje. Kada završite, može se odložiti tačno tamo gde je potrebno, a da ne zauzima mnogo prostora. Bilo za čišćenje armatura, pločica, ploča za kuvanje, aspiratora ili najmanjih pukotina i niša – snažna para i širok spektar dodataka osiguravaju besprekorne rezultate. Zahvaljujući setu za čišćenje podova EasiFik, praktičan ručni čistač na paru može se pretvoriti za čišćenje podova u nema vremena. Čak i tvrdokorne naslage prljavštine i masnoće se uklanjaju za tren.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SC 1 EasyFix: Moćno ispuštanje pare sa 3,0 bara
Moćno ispuštanje pare sa 3,0 bara
Lako uklanjanje prljavštine svake vrste – takođe na teško pristupačnim mestima.
Parni čistač SC 1 EasyFix: Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Parni čistač SC 1 EasyFix: Mali, pogodan za rukovanje i lak za smeštanje
Mali, pogodan za rukovanje i lak za smeštanje
Uređaj može da se pripremi direktno na mestu intervencije i da je na taj način uvek brzo dostupan.
Osigurač za zaštitu za decu na uređaju
  • Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 20
Grejna snaga (W) 1200
Maks. pritisak pare (bar) max. 3
Dužina kabla (m) 4
Vreme zagrevanja (min) 3
Zapremina kotla (l) 0,2
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 3,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Snažna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m
  • Merna čaša: 200 ml

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
Parni čistač SC 1 EasyFix
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts

