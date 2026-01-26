Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistač SC 5 Deluxe, opremljen LED trakom, LED indikatorom temperature u realnom vremenu, VapoHidro funkcijom i savršenim skladištenjem pribora čisti jednostavno i bez prekida.
Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Nova SC 5 Deluxe Signature linija: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji Karcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vežbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stepenu zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, koja se može koristiti za uključivanje tople vode pored pare, osiguravaju prave WOW trenutke dok radite. Rezervoar se može ukloniti i trajno puniti, što garantuje neprekidno čišćenje. Zahvaljujući LED displeju u realnom vremenu, možete da vidite koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom odeljku za pribor, nije samo vaš dom uredan kada se posao završi.
Obeležja i prednosti
Prednosti Signature Line-aPotpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju.
LED prikaz temperature u realnom vremenuProces grejanja se može pratiti u realnom vremenu do maks. temperatura od 150 °C.
Pogodno skladištenje pribora i parking pozicijaPraktično skladištenje pribora, produžne cevi, kablova i creva za paru.
Funkcija VapoHydro
- Dodatno se uz paru priključuje i vrela voda. Tako se uporna prljavština još lakše odvaja i jednostavno ispira.
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanja
- Za čišćenje bez prekidanja i komforno punjenje vodom.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
- Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelarnoj tehnologiji.
- Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
- Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Multifunkcionalni pribor
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Trostepena kontrola protoka pare
- Protok pare se može prilagoditi površini i nivou prljavštine.
On-/Off obrtni regulator na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 130
|Grejna snaga (W)
|2250
|Maks. pritisak pare (bar)
|4
|Dužina kabla (m)
|6
|Vreme zagrevanja (min)
|3
|Zapremina kotla (l)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1,3
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Okrugla četka, velika
- Četka za fuge
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavak za tepih
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.3 m
- Gvozdena veza
- Integrisani prekidač za napajanje
- Funkcija VapoHydro
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
- Spojevi pločica
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.