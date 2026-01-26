Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Nova SC 5 Deluxe Signature linija: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji Karcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vežbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stepenu zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, koja se može koristiti za uključivanje tople vode pored pare, osiguravaju prave WOW trenutke dok radite. Rezervoar se može ukloniti i trajno puniti, što garantuje neprekidno čišćenje. Zahvaljujući LED displeju u realnom vremenu, možete da vidite koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom odeljku za pribor, nije samo vaš dom uredan kada se posao završi.