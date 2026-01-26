Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line

Parni čistač SC 5 Deluxe, opremljen LED trakom, LED indikatorom temperature u realnom vremenu, VapoHidro funkcijom i savršenim skladištenjem pribora čisti jednostavno i bez prekida.

Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača kompanije Alfreda Kerhera. Nova SC 5 Deluxe Signature linija: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji Karcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vežbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stepenu zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, koja se može koristiti za uključivanje tople vode pored pare, osiguravaju prave WOW trenutke dok radite. Rezervoar se može ukloniti i trajno puniti, što garantuje neprekidno čišćenje. Zahvaljujući LED displeju u realnom vremenu, možete da vidite koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom odeljku za pribor, nije samo vaš dom uredan kada se posao završi.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: Prednosti Signature Line-a
Prednosti Signature Line-a
Potpis osnivača kompanije Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikaciju i produženu garanciju.
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: LED prikaz temperature u realnom vremenu
LED prikaz temperature u realnom vremenu
Proces grejanja se može pratiti u realnom vremenu do maks. temperatura od 150 °C.
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: Pogodno skladištenje pribora i parking pozicija
Pogodno skladištenje pribora i parking pozicija
Praktično skladištenje pribora, produžne cevi, kablova i creva za paru.
Funkcija VapoHydro
  • Dodatno se uz paru priključuje i vrela voda. Tako se uporna prljavština još lakše odvaja i jednostavno ispira.
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanja
  • Za čišćenje bez prekidanja i komforno punjenje vodom.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
  • Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelarnoj tehnologiji.
  • Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
  • Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Multifunkcionalni pribor
  • Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
  • Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Trostepena kontrola protoka pare
  • Protok pare se može prilagoditi površini i nivou prljavštine.
On-/Off obrtni regulator na uređaju
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 130
Grejna snaga (W) 2250
Maks. pritisak pare (bar) 4
Dužina kabla (m) 6
Vreme zagrevanja (min) 3
Zapremina kotla (l) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 1,3
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina sa ambalažom (kg) 9,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Snažna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Okrugla četka, velika
  • Četka za fuge
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m
  • Nastavak za tepih

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.3 m
  • Gvozdena veza
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Funkcija VapoHydro
  • Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
  • Spojevi pločica
Pribor
